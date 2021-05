Inter, Bonolis approva Inzaghi: "Un ottimo allenatore, sposa il gioco di Conte"

"Simone Inzaghi è un ottimo allenatore, con la Lazio ha ottenuto grossi risultati. Inoltre sposa il gioco praticato da Conte. Adesso bisognerà vedere come risponderà la professionalità dei giocatori dell'Inter a fronte di un cambio di pedigree". Si è espresso in questo modo Paolo Bonolis ai microfoni di calciomercato.it. Il conduttore, commentando l'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina nerazzurra, non si è detto "preoccupato" dal ritorno di Allegri alla Juventus: "Mi preoccupa solamente la volontà di essere ancora l'Inter indipendentemente da chi è seduto in panchina. Mi preoccuperebbe un disincanto da parte dei giocatori che rimarranno. Cosa è successo tra Conte e Zhang? Che quello che era stato detto all'inizio poi non si è potuto mantenere. Quando ha potuto assecondare le richieste di Conte la famiglia Zhang lo ha fatto, evidentemente ora non potevano più farlo".

