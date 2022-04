Inter, Caicedo ancora assente: la situazione dell'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Non è stata di certo una stagione da sogno per Felipe Caicedo quella di quest'anno. L'ex Lazio finora ha trovato con la maglia dell'Inter solo 2 presenze e la situazione per il rush finale di stagione non sembrerebbe essere diversa. Dopo aver saltato la sfida contro la Roma per una sindrome gastrointestinale, come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ecuadoriano sarà assente anche nel recupero di mercoledì che l'Inter giocherà contro il Bologna al Dall'Ara. Infatti, Felipe Caicedo non allenandosi da tre giorni non verrà convocato per la sfida infrasettimanale.