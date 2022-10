Inter, cattive notizie per Inzaghi: l'aggiornamento sulle condizioni di Lukaku

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembrava pronto al rientro in campo e invece è slittato tutto ancora una volta. Romelu Lukaku, fermo da Lazio-Inter 3-1 per un problema muscolare, non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Firenze. L'attaccante belga, tornato in nerazzurro dopo un anno difficile al Chelsea, salterà anche il match con la Fiorentina e dovrebbe tornare in campo per la gara decisiva di Champions League contro il Viktoria Plzen in programma mercoledì. Contro la Viola, Inzaghi punterà ancora sul tandem offensivo formato da Lautaro e Dzeko.