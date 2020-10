Inter, Conte: "Periodo complicato ma sarebbe disastroso fermarsi"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby con il Milan in programma domani, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha detto la sua sulla situazione legata al Coronavirus: "Dovremo essere tutti collaborativi e propositivi, accettando la situazione in essere. Lo sta accettando lo sport in generale, il Paese tutto. Serve pazienza e disponibilità, abbiam passato un periodo molto duro, mi è dispiaciuto che ce ne siamo dimenticati troppo in fretta. Sembra stia tornando una nuova fase complicata, perciò serve unità per affrontare questa situazione al meglio e andare avanti: fermarsi sarebbe disastroso. Inutile lamentarsi degli assenti o di chi è più penalizzato ".

