Inter, Conte polemico: "Ospina migliore in campo. Finale? Meritavamo noi"

Con il pareggio di questa sera, il Napoli, forte della vittoria nella semifinale di andata, ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia. L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha espresso la propria amarezza per il risultato ai microfoni di Rai Sport: "Nelle due partite meritavamo molto di più. Stasera a livello di prestazione ho davvero poco da recriminare ai ragazzi, questa è la strada giusta. Abbiamo creato tanto, forse potevamo essere un po’ più cattivi sotto porta. Ho visto parate strepitose di Ospina, ha salvato il risultato. Il gol subito una leggerezza, che potevamo evitare. Sono soddisfatto perché è questo il calcio che vogliamo giocare. Contro una signora squadra come il Napoli la partita l’abbiamo fatta noi".

DIFFICOLTÀ IN ATTACCO - "Lukaku e Lautaro? Vedo il bicchiere mezzo pieno. Noi abbiamo creato tanto, ci sono tanti salvataggi da parte del portiere che secondo me è stato il migliore in campo. Si può migliorare, ma ho davvero poco da recriminare ai ragazzi. Mi dispiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale. Il Napoli ha giocato una partita chiusa, non è mai semplice per i centrocampisti riuscire nell’imbucata. Nonostante quest’atteggiamento difensivo, abbiamo fatto un buon lavoro. Le statistiche parlano di una squadra che ha dominato".

