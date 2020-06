Napoli, Gattuso: "Ringrazio il mondo del calcio, è stata dura. Ripresa? È cambiato il mondo"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida tra Napoli e Inter, l'allenatore azzurro Gennaro Gattuso ha detto la sua sul pareggio, che è valso alla sua squadra il passaggio in finale: "Voglio ringraziare il mondo del calcio, è stata dura. Dedico questa qualificazione ai miei genitori e a mia sorella, eravamo molto legati a lei. Abbiamo tanta qualità, si vede. Siamo ripartiti dove abbiamo finito 95 giorni fa. Gol? Da polli, non è stato un errore di Ospina. La squadra è convinta, lavora bene durante la settimana. Stanno dando tutto, ci danno grande disponibilità, il livello è molto alto. In questo momento in cui stiamo facendo entrambe le fasi con umiltà, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Rinnovo fino al 2022? Voglio vivere tutto quello che sto facendo con grande tranquillità, non penso solo ai soldi. Mi piace lavorare con persone che mi stimano, ho trovato una società che mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori forti. Io voglio rimanere".

LE CONSEGUENZE DEL COVID - "Gol di Mertens? È cambiato che ci siamo liberati un po’. Oggi non era facile, è tutto strano quello che abbiamo fatto. Le prime due settimane a gruppi di cinque, è successa la fine del mondo. In questo momento siamo stati bravi a fare meno danni possibili, abbiamo perso migliaia di persone, è cambiato il mondo. Venire allo stadio e rispettare le distanze, mettere le mascherine non è semplice. Rispetto per tutti coloro che ci hanno lasciato. Feeling con Insigne? Ho un buon feeling con tutti, mi piace avere un rapporto buono con tutti. Avere la chance di cambiare cinque giocatori è molto importante. Affrontiamo una squadra che è abituata a vincere, composta da grandi campioni. Ce la possiamo giocare, ma loro sono protagonisti da tanti anni bisognerà fare una grande partita".

