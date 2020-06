Napoli, Insigne: "Un po' di gioia nelle case degli italiani. Gattuso? Gli siamo vicini..."

Il Napoli pareggia contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e strappa il pass per la finale, in programma mercoledì 17 giugno contro la Juventus. Subito dopo il fischio finale dell'arbitro Rocchi, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, commentando a caldo la gara: "Stavano bene in campo, noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo sofferto da squadra. Abbiamo voluto a tutti i costi la finale. Dobbiamo arrivarci pronti. Gol? Ospina i piedi buoni li ha sempre avuti, abbiamo provato spesso la giocata in allenamento. Strano giocare così, senza tifosi, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo infermieri, dottori e dedichiamo questa vqualificazione a tutti coloro che hanno sofferto in questo periodo. Speriamo di aver portato un po’ di gioia nelle case degli italiani. Siamo vicini a Gattuso, lo dedichiamo a lui questo passaggio, sta vivendo un momento difficile. Prima di un grande allenatore, è un grande uomo. Finale dal sapore speciale, dobbiamo dare di più rispetto a stasera, la prepareremo nel miglior modo possibile".

Napoli - Inter, Zielinski: "Non è facile giocare con lo stadio vuoto, ma oggi dobbiamo vincere"

Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Lewandowski al palo, Haaland avvicina Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE