Napoli - Inter, Zielinski: "Non è facile giocare con lo stadio vuoto, ma oggi dobbiamo vincere"

Termina in pareggio il primo tempo di Napoli - Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo la prima frazione di gioco, Zielinski è intervenuto ai microfoni della Rai: "Nell’intervallo il mister ci dirà cosa non ha funzionato. Nel secondo tempo dovremo essere più concentrati per portare a casa il risultato. Non è semplice giocare nello stadio vuoto. Siamo abituati ai tifosi che ci spingono, ma dobbiamo rispettare le regole. Dobbiamo vincere questa gara per loro".