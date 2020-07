Inter, Conte: "Secondo posto? Dipende da come si vuole vedere il bicchiere"

Il secondo posto soddisfa Antonio Conte? Dopo il 3-0 al Genoa, alla luce dei 76 punti in classifica e della miglior difesa in campionato, il tecnico nerazzurro analizza a Sky il momento dei suoi: “Il problema, come ho detto in precedenza, è come vedi il bicchiere. Se mezzo pieno o mezzo vuoto. Io penso che nell’ultimo periodo, non so per quale motivo, si è voluto vederlo sempre vuoto. Però ci sono dei numeri che parlano chiaro, che confortano. Penso che questi ragazzi stiano facendo delle cose buonissime. Sicuramente, si può e si deve migliorare”.