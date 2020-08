Inter, Conte vittima di una presunta truffa da 30 milioni: i dettagli

Non è di certo un momento bellissimo quello che sta vivendo Antonio Conte. Dopo la sconfitta in finale di Europa League e le riflessioni sul suo futuro l’allenatore dell’Inter deve anche far fronte ad una truffa di cui lo stesso è stato vittima. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità infatti Massimo Bochicchio, titolare di alcune società di investimento in Gran Bretagna, avrebbe truffato i suoi clienti tra cui proprio il mister neroazzurro. Gli investitori infatti attendevano il recupero dei soldi più il guadagno annesso entro il 30 giugno ma questi compensi non sono mai arrivati. Nel caso di Conte si tratta di 30milioni di euro per un totale di 61,4 milioni che sono stati, in attesa di ulteriori indagini, congelati all’imprenditore.

