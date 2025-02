Inter, De Vrij in offside sul primo gol? Al Milan successe lo stesso, eppure...

Continuano a farsi sempre più infuocate le polemiche intorno al gol di Arnautovic che ha sbloccato la gara tra Inter e Lazio e che ha visto i nerazzurri conquistare il pass per le semifinali di Coppa Italia. In particolare, molto dubbia sembrerebbe la posizione di De Vrij nell'occasione appunto del vantaggio: l'olandese infatti sembra essere evidentemente in offside. La rete è stata convalidata, anche se la dinamica pare esattamente identica a quella vista nel 2022 durante Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia, quando fu annullato un gol ai rossonerii per Kalulu in fuorigioco. In quel caso intervenne il Var, con il gol di Bennacer al 66′ prima convalidato, poi annullato per fuorigioco attivo di Kalulu dopo svariati minuti di consulti col Var stesso. Due pesi, due misure, eppure le immagini delle due situazioni non lasciano dubbi: perché il gol di Arnautovic è stato convalidato senza neanche necessità di check del Var?