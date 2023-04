Inter - Fiorentina, Amrabat: il curioso gesto del calciatore della viola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Situazione curiosa e che non si vede spesso su un campo di calcio. Durante il recupero del match tra Inter e Fiorentina Amrabat ha infatti aprofittato di un momento di stop dal gioco per... mangiare una banana. Raramente i calciatori mangiano in campo, ancor di più prima della fine di una gara così importante. Il calciatore sta infatti osservando il Ramadan che prevede il digiuno fino al tramonto, per questo ha potuto mangiare solo al termine che è coinciso proprio con l'extra time del match.