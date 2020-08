Inter, i tifosi si schierano: "Siamo con Conte" - FOTO

Non è un momento facile per l'Inter e per il suo allenatore Antonio Conte che i questi giorni ha avuto vari incontri con la società per chiarire quale sarà il suo futuro soprattutto dopo lo sfogo televisivo dell'ultima giornata. Per ora è stata stipulata una pace visto l'impegno dei neroazzurri domani in Europa League contro il Getafe. Intanto il mondo del tifo si schiera con il suo allenatore, ampiamente criticato dagli addetti ai lavori e non solo, con uno striscione con su scritto: "Gli interisti veri sono con Conte".

Inter e Roma, perché lo United ha dato il via libera a Sanchez e non a Smalling

Lazio, Canigiani: "Il programma del ritiro non cambia. E sui posti allo stadio..."

TORNA ALLA HOME