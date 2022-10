Inter, Inzaghi: "Ci siamo ritrovati ma davanti tutti corrono fortissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

Un'altra vittoria per l'Inter che in casa ha battuto la Sampdoria e portandosi a quota 24 punti come Lazio e Atalanta che hanno però una gara in meno. Al termine del match Simone Inzaghi ha detto la sua ai microfoni di Dazn su questo inizio di stagione: "Il calendario non è stato semplice, ma sapevamo che ci saremmo ritrovati. Adesso veniamo da una bellissima striscia positiva, ma il campionato è difficile. Davanti vanno tutti fortissimo, dobbiamo concentrarci sulla serie A".