Inter, Inzaghi su Vidal: "Voleva esserci contro la Lazio, ma..."

L'Inter rientra in corsa nel proprio girone di Champions League grazie al successo 3-1 maturato ieri contro lo Sheriff Tiraspol. Tra i protagonisti della serata nerazzurra c'è sicuramente Arturo Vidal, autore del gol del 2-1 interista. Il centrocampista cileno, tornato nel weekend dagli impegni con la sua nazionale, non era stato convocato contro la Lazio da Inzaghi che ha deciso di preservarlo per la Champions e per il prossimo match dei suoi contro la Juventus. Il tecnico piacentino ha parlato del suo numero 22 ai microfoni di Sky Sport: "Arturo si allena con grande entusiasmo. Voleva esserci anche a Roma e sapevo che stasera lui poteva essere importante. E’ un valore aggiunto di questa squadra e ha l’entusiasmo di un ragazzino”.