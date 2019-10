Inter - Juventus, Conte accende la miccia: bordata ad Agnelli

Nella conferenza stampa di presentazione di Inter - Juventus il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha animato l'avvicinamento alla sfida. A una domanda riferita alla petizione di alcuni tifosi di togliere la stella allo Stadium dello stesso Conte, alla quale Andrea Agnelli si è opposto, l'allenatore ha così risposto: "A me dispiace che Agnelli sia intervenuto, perché ha dato spazio all'ignoranza di una richiesta becera. Non devo ringraziare niente e nessuno, anzi, avrei preferito che nessuno avesse dato spazio a questi deficienti. Quelli non sono tifosi, sono ignoranti". Conte è già carico per la sua prima volta contro la Juventus.

BOLOGNA - LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, LE SCELTE DI INZAGHI IN VISTA DI BOLOGNA

TORNA ALLA HOME PAGE