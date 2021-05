Inter, l'ad Marotta: "Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo..."

Beppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, ha lasciato la sede della società nerazzurra senza lasciare nessun commento. Di fronte alla domanda dei cronisti presenti in merito alla trattativa per Simone Inzaghi, Marotta non ha risposto filando via dritto verso la sua autovettura. Solo qualche minuto più tardi però il dietrofront. "Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Ufficiosamente forse ce la facciamo". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, intervistato durante "Lo sport che verrà", evento organizzato dal Foglio Sportivo.