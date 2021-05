Inter, la Lega accoglie la richiesta per la festa scudetto: presenti mille tifosi

Arriva l'ufficialità con la richiesta accolta dalla Lega. In occasione della "festa scudetto" programmata domenica a San Siro dopo Inter-Udinese, potranno assistere sugli spalti mille tifosi. Sarà consentito l’ingresso al Meazza a mille persone, per lo più dipendenti nerazzurri, sponsor e famiglie dei calciatori. Lo aveva dichiarato lo stesso presidente della Lega Dal Pino di voler far partecipare un numero ristretto di persone alla festa scudetto nerazzurra.

