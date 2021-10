Inter - Lazio, Graziani: "Gol di Anderson? Ci ha provato Lautaro, perché lui non doveva?"

Continua a essere al centro dei discorsi degli addetti ai lavori il gol di Felipe Anderson in Lazio - Inter. Veementi sono state infatti la lamentele dei nerazzurri, convinti che il brasiliano si sarebbe dovuto fermare vedendo Dimarco a terra dopo aver ricevuto un colpo. Anche Ciccio Graziani, ospite di SportMediaset, ha voluto esprimersi sulla situazione. L'ex calciatore ha preso le difese dei biancocelesti, rivolgendo un appello: "Caro Dimarco non avere più questo tipo di comportamento, è pericoloso soprattutto per la squadra. Quando cadi, devi rialzarti. Se rimani per terra, succede quel che è successo. L'Inter non si può lamentare, fermarsi sarebbe stata eventualmente una cortesia da parte della Lazio. Ma non era assolutamente obbligata a farlo. Hai provato a farmi gol, perché non ci devo provare io? Questo è il discorso".

Lazio - Inter, Milinkovic firma il tris: l'esultanza di Akpa Akpro è virale! - VIDEO

Lazio - Inter, l'orgoglio di Pedro: "Fiero di questa squadra". Poi indica la via... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE