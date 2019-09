Inter - Lazio, Handanovic: "Oggi abbiamo sofferto, loro non ci hanno puniti"

Secondo ko in campionato per la Lazio, dopo un primo tempo giocato ad armi pari ed arginata da un super Samir Handanovic. Al termine del match, proprio il portiere nerazzurro ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo contro i biancocelesti: "Non mi aspettavo un avvio di stagione così. Oggi abbiamo sofferto contro un'ottima squadra. Siamo usciti fuori nel secondo tempo ma dovevamo chiuderla perché la lazio ha qualità e poteva riaprirla. Il campionato è molto equilibrato e dobbiamo essere sul pezzo sempre. Qualcosa oggi abbiamo sbagliato, però non siamo stati puniti".

