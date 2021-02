Inter - Lazio, nerazzurri sul campo di San Siro con una maglia celebrativa

Domenica sera, in occasione della sfida di Serie A contro la Lazio, i giocatori dell'Inter indosseranno la divisa home celebrativa. I nomi del calciatori, vista la ricorrenza del Capodanno cinese, saranno scritti in caratteri cinesi. Sulla manica sinistra ci sarà una patch in tema, mentre una speciale trama con il toro arricchirà il numero. Il "social wall", riporta il sito ufficiale nerazzurro, sarà dedicato ai festeggiamenti della fesitività, con il video degli auguri dei bambini delle Inter Academy dei diversi paesi del mondo.

