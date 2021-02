Pedro ammette: "Ho scelto la Roma perché è da tempo che non vince"

Dopo aver vinto tutto con le maglie di Barcellona e Chelsea, quest'estate, all'età di 33 anni, Pedro ha firmato con la Roma. Bell'avvio per lui in maglia giallorossa ma poi i prevedibili problemi fisici lo hanno rallentato tenendolo per molto lontano dal campo. Domenica lo spagnolo tornerà a disposizione di Fonseca dopo tanto tempo nel match interno contro l'Udinese. Il numero 11 si è raccontato ai microfoni di Roma TV spiegando le ragioni del suo trasferimento e fissando gli obiettivi stagionali: "Ho scelto di venire alla Roma perché avevo voglia di giocare in un campionato diverso. Conoscere un’altra cultura, imparare una nuova lingua. Un altro motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club. Europa League? Possiamo vincerla. Sappiamo che ci sono grandi squadre e che ogni partita sarà difficile".