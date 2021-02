Bayern Monaco, preso Upamecano dal Lipsia: l'annuncio di Salihamidzic

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco che si aggiudica, per i prossimi anni, le prestazioni di Dayot Upamecano. Il difensore classe 1998 arriverà in estate dal Lipsia e ha firmato con i bavaresi un contratto quinquennale. A dare la notizia è Hasan Salihamidzic, ds del club campione di Germania, d’Europa e del mondo, ai microfoni della Bild. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto discussioni positive, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi. Sapevamo di avere una concorrenza molto dura. Upamecano è un giovane calciatore le cui qualità sono già straordinariamente sviluppate. Gli abbiamo presentato la nostra visione della sua carriera al Bayern. Durante la scorsa settimana a Doha, ho parlato di nuovo con tutte le persone coinvolte. Alla fine di un lungo processo, i giocatori, la famiglia e la dirigenza erano convinti che il Bayern fosse la destinazione giusta. Upamecano giocherà per il Bayern per i prossimi cinque anni”.