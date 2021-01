Inter, Marotta: "Calciomercato? Nessuna operazione fattibile"

Tante voci di mercato per Caicedo, ormai uno dei simboli di questa Lazio. L'Inter è uno dei club che sembra aver mostrato maggiore interesse per il giocatore, anche se Inzaghi e l'attaccante stesso non caldeggiano la cessione. Ai microfoni di Dazn, prima del match con la Roma, ha parlato l'amministratore delegato nerazzurro Marotta: "Di necessità dovremo fare virtù. Non possiamo fare investimenti per quanto detto, ma dobbiamo rivalutare questo gruppo. Siccome operazioni fattibili non ce ne sono, dobbiamo rivalutare questo gruppo”.