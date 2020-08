Inter, martedì incontro decisivo Zhang - Conte: sullo sfondo Allegri

Ieri sera l'Inter ha chiuso la sua stagione con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Si è aperto però il capitolo legato alla permanenza di Antonio Conte, in dubbio fin dalle parole del tecnico dopo Atalanta - Inter dello scorso 1 agosto. Come riporta Sky Sport l'incontro decisivo con la dirigenza nerazzurra ci sarà martedì: Steven Zhang dovrà far capire al suo allenatore di non poter permettersi un certo tipo di spese a causa della crisi finanziaria globale dovuta al Covid e non è escluso che le strade possano separarsi. In caso di rottura il club nerazzurro ha già individuato in Massimiliano Allegri il sostituto.

LAZIO, MATTINATA DI TEST A ISOKINETIC

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO SU FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME