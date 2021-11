Inter-Napoli, vincono 3-2 i nerazzurri: Inzaghi baciato dalla sorte nel finale

Il big match delle 18 lo vince l'Inter. A San Siro i nerazzurri superano 3-2 un mai domo Napoli. Ad andare in vantaggio sono proprio gli uomini di Spalletti con il bolide da fuori di Zielinski. I padroni di casa rispondono e, prima con il rigore di Calhanoglu e poi con Perisic, la ribattano a fine primo tempo. La ripresa inizia bene per l'Inter che cala il tris con Lautaro Martinez. Dzeko e compagni sembrano in controllo ma il Napoli non esce dalla partita. Il destro sotto al sette di Mertens accende il finale di partita. Negli 8 minuti di recupero concessi da Valeri, i partenopei ci provano in tutti modi ma i grandi riflessi di Handanovic, l'aiuto della traversa e l'imprecisione sotto porta di Mertens consegnano i tre punti a Inzaghi. Con un po' di fortuna l'Inter vince il primo scontro diretto della stagione e si porta a -4 dalla vetta.