Inter, passo indietro per la gara contro la Roma: il retroscena sul rinvio

Giornata più che caotica quella vissuta ieri in Lega Serie A. Dopo aver già portato allo slittamento di quattro match della trentatreesima giornata, la morte di Papa Francesco ha causato anche il rinvio dei tre match del trentaquattresimo turno di Serie A previsti per sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrati i funerali del pontefice. Se per ricollocare Como - Genoa e Lazio - Parma non ci sono state grandi difficoltà, lo stesso non si può dire per Inter - Roma che, a causa del calendario fittissimo di impegni dei nerazzurri, ha generato diversi problemi relativi alla sua riprogrammazione.

Inizialmente in programma per le 18:00 di sabato 26 aprile, la strada più ovvia sembrava fosse quella di giocarla alle 12:30 di domenica 27, anche per non danneggiare eccessivamente l'Inter, che alle 21:00 di mercoledì disputerà la semifinale d'andata di Champions League in casa del Barcellona. Scartata questa ipotesi per evitare la contemporaneità con Venezia - Milan, si è poi pensato di chiedere una deroga rispetto alle disposizioni del CONI, provando a far disputare la gara alle 20:45 di sabato. Questa soluzione avrebbe generato diverse perplessità in FIGC e così la gara è stata fissata in maniera ufficiale per le 15:00 di domenica 27 aprile.

Nonostante si potesse pensare che l'Inter stesse facendo pressione per evitare il rinvio a domenica, in realtà la posizione dei nerazzurri è stata diversa. Al club di viale della Liberazione non dispiaceva avere più tempo per recuperare dal derby di Coppa Italia contro il Milan, che si giocherà prima della sfida con la Roma. Così, una volta vagliata la possibilità di una deroga, sarebbe stata la società meneghina stessa a chiedere un passo indietro, sia per rispettare il lutto nazionale dovuto ai funerali del Papa e per evitare ogni polemica.