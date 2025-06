Calciomercato Lazio | Centrocampo, Sarri riparte dalle certezze. E Cataldi...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Per la Lazio in estate c'è solo una strada poter seguire: quella delle cessioni. Il blocco del mercato, per aver sforato i tre paletti delle NOIF, costringe la società biancoceleste a lavorare sulle uscite con l'obiettivo di smaltire una rosa di 30 elementi, riducendola ai 20 richiesti da Maurizio Sarri per fronteggiare la prossima stagione. Un compito al quale si dedicherà il direttore sportivo Angelo Fabiani nella speranza di poter salutare definitivamente degli elementi che non si sono mai, o quasi mai, rivelati utili alla causa. E se tra porta e difesa potrebbero esserci delle novità, a centrocampo la situazione sembrerebbe abbastanza stabile, eccezion fatta per qualche esubero.

CENTROCAMPO - Maurizio Sarri per il suo 4-3-3 avrà bisogno di un numero importante di centrocampisti, motivo per cui non solo molti sono intoccabili, ma rischia anche di aggiungersi Danilo Cataldi - rientrante dal prestito alla Fiorentina - sul quale, come riporta il Messaggero, Lotito fa sapere che potrebbe anche restare per giocarsi le sue carte da jolly di centrocampo. Il tridente titolare, comunque, è quasi definito. Rovella sarà il perno centrale, Guendouzi la mezz'ala sinistra, mentre a destra saranno Vecino, Dele-Bashiru, lo stesso Cataldi (e forse anche Belahyane) a giocarsi la terza maglia da titolare.

La decisione del tecnico è attesa durante il ritiro di Formello, al quale non prenderà parte Toma Basic. Il centrocampista croato resterà fuori rosa nella speranza di trovare una squadra disposta a dargli una possibilità. Secondo il quotidiano, il ritorno in Serie A della Cremonese - che lo aveva cercato nelle precedenti sessioni di mercato - potrebbe portare a un nuovo corteggiamento.