Inter, Spalletti: “Contro l'Empoli come con la Lazio un anno fa"

È passato poco più di un anno, da quel Lazio - Inter del 20 maggio scorso. Lo scontro diretto per la Champions League, una beffa, che ha visto trionfare la squadra di Spalletti ai danni di quella di Inzaghi. Era l'ultima giornata della Serie A 2017/18, e l'Inter si ritroverà ad affrontare una situazione analoga anche per l'atto finale di questo campionato. Contro l'Empoli sarà una partita da dentro o fuori, se i nerazzurri non riuscissero a ottenere i 3 punti, una vittoria del Milan spalancherebbe le porte della grande Europa agli uomini di Gattuso. Ecco cosa ne pensa Spalletti, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa: “La gara ha la stessa valenza da dentro o fuori come quel Lazio - Inter. L'attesa è massima, ma noi che facciamo questo mestiere ci siamo abituati. Io per primo ho sempre vissuto campionati mai sereni fino all'ultimo. So che c'è tensione, a volte le gare decisive si possono anche sbagliare, ma ce ne sono state molte nelle quali abbiamo fatto bene. Domani sarà una gara a sé che chiede di dare il meglio in campo”.

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI NELLA VIGILIA DI TORINO

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE