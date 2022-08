Inter, stop Lukaku: le condizioni dell'attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per Simone Inzaghi dopo il ko rimediato all'Olimpico contro la Lazio che si è imposta per 3-1. Come riportato da Sky Sport infatti Lukaku avrebbe riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo costringerà a qualche gara di stop. L'attaccante, tornato quest'anno dopo una stagione al Chelsea, salterà sicuramente il prossimo impegno contro la Cremonese ma è in forte dubbio anche per il derby contro il Milan in programma sabato 3 settembre.