Inter, un giocatore è risultato positivo: il comunicato del club

Brutte notizie in casa Inter, è emerso un caso di positività al Covid. Il soggetto in questione è Lautaro Martinez. L’argentino ha effettuato il test domenica e dopo l’annuncio della Federazione argentina è arrivata la conferma da parte del club nerazzurro. Il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario"

