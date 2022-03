Ruben Sosa: “Matthäus tra i numero dieci che mi piacevano. Ma Maradona…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex attaccante Ruben Sosa ha fatto divertire e gioire, con i suoi gol, moltissimi tifosi, tra cui quelli biancocelesti. Nel corso della sua carriera, infatti, ha avuto anche esperienze nel campionato italiano prima alla Lazio tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 e poi all’Inter. Qui ha giocato con diversi campioni, tra cui Lothar Matthäus. In un’intervista riportata dal Corriere dello Sport, l’uruguayano ha espresso il suo pensiero sul numero dieci che avrebbe potuto far coppia con lui, raccontando anche del suo ex compagno di squadra. Queste le sue dichiarazioni: “Maradona? Giocare con lui sarebbe stato il massimo. Un altro numero dieci che mi piaceva è Matthäus. Cominciò come mediano poi divenne un dieci e terminò come libero nel Bayern. Ma con Diego alle spalle e i suoi assist mi sarei stancato di fare gol”.

