Inter, Vecino: "Episodi non dalla nostra. Lazio? Sapevamo che sarebbe stata dura"

L'Inter non passa. La Lazio di Simone Inzaghi stende in rimonta la squadra di Conte e la supera in classifica. Un match duro e una vittoria meritata per le aquile. Matias Vecino, centrocampista dei meneghini, ha parlato nel post partita ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole: "Abbiamo dato tutto. Purtroppo gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Sapevamo che queste fossero partite di alta intensità. Contro le grandi squadre bisogna giocare con alti ritmi. Ora giovedì c'è subito un'altra partita. Ancora non abbiamo visto niente sul nostro avversario, perché stavamo preparando questa partita. Sappiamo che in Europa tutti gli avversari sono difficili, ma noi dovremo andare in Bulgaria per vincere e per influenzare la qualificazione".