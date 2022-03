Inter, Vecino torna negativo: torna a disposizione di Inzaghi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Buone notizie per Simone Inzaghi. Matias Vecino si è negativizzato appena quattro giorni dopo la notizia della sua positività al Covid-19. A darne notizia è la Selezione uruguayana che su Twitter ha pubblicato un post in cui si vede il giocatore nerazzurro con scritto: "Matias Vecino già lavora con il gruppo”. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che sarà a disposizione per la sfida tra Inter e Juve a Torino, e ancor prima potrebbe essere impiegato per la prossima sfida con il Cile.