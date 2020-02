Inter, Young: "Delusi per il risultato, ora dobbiamo tornare a vincere". E sul rigore... - VD

Al termine di Lazio - Inter Ashely Young è intervenuto in zona mista dove ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Ovviamente sono felice per il gol, ma contavano i tre punti e siamo delusi per non averli ottenuti. La squadra viene prima del singolo e avrei preferito portare la mia squadra alla vittoria. Ci sono però allo stesso tempo ancora tante partite da giocare e altrettanti punti in palio. Crediamo al titolo, ora dobbiamo tornare a vincere in trasferta sulla scia di quanto mostrato nel primo tempo. Il rigore? Era molto difficile prendere una decisione. Per me non c’era, però è stato dato e abbiamo perso la partita. Se la Lazio può vincere il titolo? Noi pensiamo soltanto a noi stessi, senza concentrarsi su nessun altro. Ci sono quattordici gare ancora da giocare e dovremo cercare di tornare a vincere già dalla prossima gara. Da giocatore vuoi giocare ogni competizione che hai di fronte e cercare di vincerla. Sono tre competizioni importanti, le giochi dall’inizio della stagione poi però capisce soltanto alla fine come andranno a finire. Dobbiamo pensare una gara alla volta".