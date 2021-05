Internazionali d'Italia, finale Nadal - Djokovic: dove vederla in diretta

Sarà ancora una volta Nadal - Djokovic la finale singolare maschile degli Internazionali d'Italia di tennis. I due si sono sfidati sulla terra rossa del Centrale del Foro Italico 5 volte dal 2009. Lo spagnolo è in vantaggio per 3 finali vinte a 2, ma questo pomeriggio il serbo potrebbe pareggiare i conti. L'appuntamento è alle 17 sul campo romano, ma i tifosi potranno seguire l'avvincente match in Tv su Sky Sport (canali 201 e 204) e in chiaro su Italia 1. La diretta sarà anche streaming su NOW Tv e sull'app SkyGo.

