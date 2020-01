Iraq: la Germania ritira alcune truppe, militari italiani spostati da Bagdad

La Germania ha annunciato che ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell’ambito della coalizione anti Isis. Dalla Nato parlano di ritiro temporaneo, la Francia fa sapere che non porterà i suoi uomini fuori dal Paese, mentre parte del contingente italiano di stanza nell’area di Baghdad sarà dislocato in altre zone “per la salvaguardia del personale impiegato”. Gli Stati impegnati nell’ambito della coalizione internazionale per la lotta allo Stato Islamico iniziano a prendere posizione dopo l’uccisione in un raid Usa del generale Qassem Soleimani, che ha costretto i governi occidentali a valutare la situazione della sicurezza nel Paese.