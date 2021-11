Irlanda del Nord-Italia, Bonucci: “Si è inceppato qualcosa, serve spensieratezza”

Ai microfoni di Rai Sport, Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio sul campo dell'Irlanda del Nord che costringe gli Azzurri a disputare i play off di marzo per qualificarsi ai Mondiali in Qatar. Queste le dichiarazioni del capitano odierno della Nazionale: "Il primo pensiero è a marzo. Non c'è da fare tanti pensieri all'indietro. Bisogna guardare avanti, ci sarà una partita impegnativa, la prima, e dopo tre giorni speriamo la seconda. Dobbiamo ricaricare le pile e ritrovare quell'equilibrio, quella cattiveria e quella spensieratezza che avevamo all'Europeo".

Cosa è mancato?

"Questo. La spensieratezza. Giocavamo a calcio con il piacere di farlo. Ora inconsciamente essendo campioni d'Europa qualcosa si è inceppato. Bisogna approcciare la partita in maniera più leggera".

La gara di stasera.

"Saremmo dovuti arrivare in maniera diversa alla partita di stasera. Dopo l'Europeo ci siamo complicati la vita e stasera siamo arrivati qui con un risultato solo. Questo è il calcio, peccato. Avevamo la possibilità di andare al mondiale, complimenti alla Svizzera e ora prepariamo la prima partita playoff".

Mancini ha detto che andremo al mondiale e giocheremo per vincerlo.

"Sono convinto che se noi ritroviamo quella spensieratezza e voglia di divertici, andremo al mondiale e faremo grande mondiale".