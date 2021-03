Isola dei famosi, Gascoigne a lezione di napoletano da Awed: “Mammt” - VIDEO

Paul Gascoigne continua a dare spettacolo all'Isola dei Famosi. Nel reality show condotto da Ilary Blasi, l'ex calciatore della Lazio ha creato una coppia divertentissima con il noto Youtuber Awed. I due si stanno rendendo protagonisti di episodi e siparietti davvero esilaranti. Nell'ultimo, Awed ha dato lezioni a Gazza su alcune tipiche espressioni napoletane, in particolare "mia mamma" e "tua mamma". Dopo una veloce traduzione, lo Youtuber ha creato una piccola situazione quotidiana per far comprendere bene al calciatore inglese.

AWED: "Se qualcuno ti dice che sei stupido, tu come rispondi?". GASCOIGNE: "Come mammt".



CLICCA QUI PER IL VIDEO