Isola dei Famosi, Gascoigne furioso contro i naufraghi: il fatto

Paul Gascoigne si faceva volere bene in campo e riesce a farsi voler bene anche come naufrago dell'Isola dei Famosi. I compagni stravedono per lui e per la sue divertenti gag. L'ex calciatore della Lazio tuttavia si è reso protagonista di un episodio non proprio "birtish". Durante la preparazione del pranzo un alterco con il leader della settimana Roberto Ciufoli ha mandato Gazza su tutte le furie. L'inglese ha infatti rivolto a Ciufoli e agli altri compagni una serie di improperi che hanno lasciato di stucco gli altri concorrenti, che decisamente non hanno apprezzato.

