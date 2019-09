Itaca 20.19, Lotito: "Chi fa sport è responsabile dei giovani d'oggi" - VIDEO

E' in corso a Palazzo Chigi di Formello l'evento Itaca20.19. Per l'occasione si parlerà di lotta al bullismo nelle carceri, così come di informazione per i detenuti, con il tutto che ruota attorno al concetto di "Sport contro il disagio giovanile". Tra i presenti ci sono Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha prima fatto visita alla squadra durante l'allenamento al centro sportivo e poi si è recato a Palazzo Chigi, distante pochi km. Insieme a Lotito è presente anche il portavoce del club, Arturo Diaconale, che ha raccontato di come il giornalismo possa contribuire al processo di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. Ecco l'intervento di Lotito: "Noi dobbiamo dare un contributo per fornire determinate soluzioni a certi problemi. Pongo l'attenzione su un aspetto che forse qualcuno dimentica: lo sport è basato su dei valori, che sono per altro i valori fondanti della società civile. Al tempo delle Olimpiadi antiche si sospendevano le guerre, perché lo sport sta al di sopra di qualsiasi problema e interesse. Che cosa si può fare? Quello che facciamo noi. Andare nelle scuole, parlare con i giovani. Lo dico spesso ai giocatori. Voi non dovete essere solo campioni in campo, ma anche nella vita. E per farlo devono dare degli esempi per i giovani d'oggi, che non hanno più punti di riferimento. Dal secondo dopo guerra tutti si sono rimboccati le maniche e c'era un rapporto sinergico tra gli insegnanti d'elementari e la famiglia, oggi invece è tutto l'opposto. Sono venuti meno alcuni punti di riferimento che erano importanti nell'educazione dei ragazzi. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte e metterle in pratica, chi fa sport è responsabile della formazione dei giovani".

