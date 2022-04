Italbasket, niente partita con la Russia: la conferma del presidente Petrucci

Fonte: TuttoGossipNews.it

L'Italia non giocherà contro la Russia. La Nazionale di basket avrebbe dovuto affrontare i russi nella quinta partita per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Il presidente federale Petrucci ha deciso che la gara non si disputerà per il conflitto scatenato in Ucraina... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

