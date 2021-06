Italia, Acerbi e Sirigu protagonisti di "Indovina l'Azzurro" - VIDEO

Da quando è iniziato l’Europeo, la Nazionale sta facendo divertire tutti, non solo sul campo. È ormai evidente che si tratta di un gruppo coeso e si respira un clima sereno e disteso. È una squadra dentro e fuori dal campo. Lo hanno dimostrato in più occasioni. Senza dubbio possiamo dire che il divertimento è alla base di tutto, dagli scherzi di Insigne che ha come vittima preferita Ciro Immobile fino ai quiz di “Indovina l’azzurro” tra Acerbi e Sirigu. Un gioco semplice che riprende il noto "Indovina chi?", la foto di un personaggio e via con le domande per cercare di identificarlo. A turno i due si sono sfidati cercando di indovinare alcuni dei loro compagni di squadra. Così gli azzurri stemperano la tensione in attesa della sfida contro il Belgio in programma venerdì alle 21. Di seguito il video.