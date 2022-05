Italia, al via oggi lo stage a Coverciano per i 53 giovani: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’iniziativa della Figc in collaborazione con le Leghe e i Club, di realizzare uno stage per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili a quella maggiore, ha preso forma. Si raduneranno oggi a Coverciano, i calciatori di interesse nazionale che Roberto Mancini e il suo staff studieranno e valuteranno al fine di ampliare la lista dei giocatori selezionabili. Lo stage durerà tre giorni, i 53 ragazzi partecipanti sono stati divisi in due gruppi che a fasi alterne si ritroveranno sul campo per svolgere le sedute di allenamento. Il ct ha dato appuntamento alle 12:30 al primo gruppo formato da 25 ragazzi, la prima sessione è in programma per le 17. La seconda si svolgerà domani mattina alle 10:00, poi faranno rientro nelle rispettive sedi. Sempre nella tarda mattinata di domani, è previsto l’arrivo del secondo gruppo costituito da 28 giovani. Questi svolgeranno il primo allenamento alle 17 e il secondo nella mattinata di giovedì alle 10:00, al termine del quale anche loro ritorneranno nelle proprie sedi. Di seguito la lista completa dei convocati

1° gruppo

Raoul Bellanova (Cagliari), Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Marco Carnesecchi (Cremonese), Nicolò Casale (Verona), Giuseppe Caso (Cosenza), Alessandro Cortinovis (Reggina), Sebastiano Esposito (Basilea), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Frosinone), Matteo Lovato (Cagliari), Daniel Maldini (Milan), Filippo Melegoni (Genoa), Fabiano Parisi (Empoli), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Genoa), Eddie Anthony Salcedo (Spezia), Riccardo Sottil (Fiorentina), Stefano Turati (Reggina), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Guglielmo Vicario (Empoli), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin Yeboah (Genoa), Nadir Zortea (Salernitana)

2° gruppo

Tommaso Baldanzi (Empoli), Ibrahima Kader Ariel Bamba (Vitoria Guimaraes), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Cambiaso (Genoa), Matteo Cancellieri (Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Diego Coppola (Verona), Christian Dalle Mura (Pordenone), Sebastiano Desplanches (Milan), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich), Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza), Tommaso Mancini (Vicenza), Tommaso Milanese (Alessandria), Marco Nasti (Milan), Caleb Okoli (Cremonese), Gaetano Oristanio (Volendam), Simone Pafundi (Udinese), Pietro Pellegri (Torino), Roberto Piccoli (Genoa), Alessandro Plizzari (Lecce), Matteo Ruggeri (Salernitana), Alessandro Sorrentino (Pescara), Franco Tongya (Olympique Marsiglia), Mattia Viti (Empoli), Alessandro Zanoli (Napoli)

