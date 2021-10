Italia - Belgio, Acerbi: "Perdere fa parte del gioco, ma abbiamo rimediato"

L'Italia si è classificata terza nella Nations League. Gli Azzurri hanno vinto la "finalina" contro il Belgio per 2-1. A Rai Sport Acerbi ha detto la sua sul momento della Nazionale: "Ci sta perdere una partita dopo 37 risultati utili. Volevamo dare una nuova soddisfazione al nostro pubblico e ci siamo riusciti. Siamo ripartiti come abbiamo sempre fatto, una sconfitta non ci impedisce di andare giù con la testa. Fa parte del gioco e della vita, cercheremo sempre di vincere, però può succedere e oggi abbiamo rimediato".

STANCHEZZA - "Per come la penso io è un periodo un po' stanco: vedo i compagni e ce la stiamo mettendo tutta, ma si gioca veramente tanto, siamo sempre in ritiro. Però ho visto i miei compagni bene, sono giovani, sprizzano virilità dappertutto e siamo un grandissimo gruppo. Lo abbiamo dimostrato all'Europeo e anche oggi".

QUALIFICAZIONE AI MONDIALI - "Contro la Svizzera giochiamo in casa a Roma, dobbiamo vincere. Abbiamo fatto qualche passo falso in questo periodo, ma entreremo in campo con molta serenità come abbiamo sempre fatto sapendo comunque sia decisiva. Siamo sempre ottimisti".