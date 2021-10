Italia - Belgio, Barella bestia nera dei Red Devils: il precedente

Nicolò Barella al 47' ha sbloccato Italia - Belgio, finale per il terzo posto della Nations League. Il replay del quarto di finale degli Europei dello scorso 2 luglio a Monaco di Baviera: anche in quel caso fu il centrocampista azzurro a sbloccare al 31' la partita, prima del raddoppio di Insigne al 44' e il 2-1 di Lukaku su rigore al 47'. Barella, che he realizzato il settimo gol con la maglia della Nazionale, non segnava proprio da quel giorno. Quando vede i diavoli rossi è inarrestabile.

