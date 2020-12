Italia, Bergomi: "Difficile fare l'attaccante in questa Nazionale ma Immobile è la Scarpa d'Oro"

Giornata importante anche per l'Italia di Roberto Mancini che oggi che ha scoperto quali saranno le sue avversarie nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar che saranno Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tema sempre attuale quello legato al centravanti che il ct porterà prima di tutto all'Europeo. Questo il pensiero di Giuseppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport: "Fare il centravanti in questa Nazionale è complicato per le caratteristiche di questi attaccanti. Non attacchiamo molto il campo quindi magari sfruttiamo più le caratteristiche di Insigne o di Barella ma Immobile è la Scarpa d’Oro anno dopo anno sta dimostrando il suo valore nella Lazio, Belotti lotta e nel Torino emerge, Caputo ha talento. Poi se il campioanto ci proprone uno Scamacca di turno è sempre positivo”.

