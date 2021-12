Italia, Bonucci: "Vogliamo il Mondiale, lo dobbiamo ai nostri figli"

Poco meno di tre mesi e l'Italia di Roberto Mancini sarà impegnata nei difficili playoff contro la Macedonia del Nord e poi con la vincente di Portogallo - Turchia per accedere ai prossimi Mondiali. Una qualificazione in salita ma che gli azzurri vogliono a tutti i costi come affermato da Leonardo Bonucci ai microfoni di Rai Sport: "Faremo due grandi partite, con la Macedonia prima e poi in finale. Per noi andare a Palermo a giocare la partita significa tanto, al Barbera ci aspetteranno tanti tifosi che ci spingeranno a vincere la partita e poi andare a Lisbona o a Istanbul. Quello che è successo dopo l'Europeo è stato fisiologico, giocare partite che contavano meno ci ha portato a prendere qualche schiaffo ma poi non abbiamo avuto il tempo per riprenderci.

Dobbiamo però mettere da parte il passato, ogni giorno adesso deve portarci a concentrarci per marzo. Vogliamo regalare ai nostri figli l'Italia nel posto che merita. Con Cristiano Ronaldo ci siamo sentiti, abbiamo detto che dobbiamo prima vincere le semifinali, per poi scontrarci. Quello che succede in campo poi resta lì, lui tanto lo sa che le prende (ride ndr)".