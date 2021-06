Italia, Bucchioni avvisa: "Se esplode Raspadori, Immobile rischia. Su Sarri..."

È iniziata la settimana che porterà all'esordio della Nazionale italiana a Euro2020. Ciro Immobile dovrebbe guidare l'attacco azzurro ma, secondo Enzo Bucchioni, l'attaccante della Lazio deve guardarsi dalla concorrenza di Giacomo Raspadori. Queste le parole del giornalista ai microfoni di TMW Radio: "Chi sono i giocatori irremovibili? Jorginho, che è un punto di rifermento in mezzo al campo. Io poi non toglierei Insigne e occhio a Raspadori, perché se esplode davvero non so se Immobile rimane il centravanti titolare".

SARRI - "Sarri tentenna non per un aspetto economico ma tecnico. E' una squadra 'inzaghiana' che va cambiata. Se non ha certezze che cambieranno, sarà dura farlo firmare".