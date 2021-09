Italia-Bulgaria, Bonucci: “Troppa imprecisione. Svizzera? Andiamo per vincere”

Dopo il pareggio interno con la Bulgaria, nel match valido per la qualificazioni ai Mondiali in Qatar, Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Rai Spory. Di seguito le parole del capitano di giornata azzurro: "Era una partita difficile. Sapevamo che si chiudevano dietro e ripartivano. Abbiamo avuto le occasioni per vincere ma siamo stati imprecisi e frettolosi. In più il loro portiere era in giornata. Dopo l’11 luglio ci tenevamo a festeggiare una vittoria con i nostri tifosi. Adesso testa a domenica. Oggi Abbiamo fatto la nostra partita come intensità e aggressione. Ho visto lo stesso spirito dell’Europeo. Sapevamo che con la Svizzera le dovevamo vincere tutte e due. Andiamo lì per vincere".